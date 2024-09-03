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14:38, 3 сентября 2024Мир

Путин возложил цветы к памятнику Жукову в Монголии

Путин и президент Монголии Хурэлсух возложили цветы к памятнику Жукову

Кадр: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Президент России Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Улан-Баторе. Об этом сообщает РИА Новости.

Возложение цветов приурочено к 85-летию битвы при Халхин-Голе. Помимо глав государств церемонию постеили военные и ветераны. В частности, ее посетил Цэрэнгийн Чимэдцэрэн — последний живущий по сей день участник сражения.

Битва при реке Халхин-Гол — сражение между войсками СССР и Монголии с силами Японской империи, состоявшееся в сентябре 1939 года. Первоначально оно имело характер приграничного территориального спора между Монголией и государством Маньчжоу-го, однако вскоре оно переросло в небольшую прокси-войну Москвы и Токио.

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      Максим Габриелян
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