Путин возложил цветы к памятнику Жукову в Монголии

Путин и президент Монголии Хурэлсух возложили цветы к памятнику Жукову

Президент России Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух возложили цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Улан-Баторе. Об этом сообщает РИА Новости.

Возложение цветов приурочено к 85-летию битвы при Халхин-Голе. Помимо глав государств церемонию постеили военные и ветераны. В частности, ее посетил Цэрэнгийн Чимэдцэрэн — последний живущий по сей день участник сражения.

Битва при реке Халхин-Гол — сражение между войсками СССР и Монголии с силами Японской империи, состоявшееся в сентябре 1939 года. Первоначально оно имело характер приграничного территориального спора между Монголией и государством Маньчжоу-го, однако вскоре оно переросло в небольшую прокси-войну Москвы и Токио.