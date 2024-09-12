Украина объявила демарш в связи с визитом Путина в Монголию

МИД Украины объявил демарш Монголии в связи с визитом Путина в страну

Министерство иностранных дел Украины объявило демарш Монголии в связи с визитом президента России Владимира Путина в страну в начале сентября. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, МИД Украины вызвал для встречи гендиректора департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг и объявил демарш монгольской стороне. Ведомство добавило, что учтет факт визита Путина в дальнейших двусторонних отношениях с Улан-Батором.

«Доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии (...) исполнить выданный Международным уголовным судом ордер», — заявили в украинском МИД. Также украинские дипломаты призвали Монголию принять шаги «для восстановления конструктивного характера» отношений.

Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух высказался о значении визита Путина. Он подчеркнул, что отношения Улан-Батора и Москвы достигли уровня всеобъемлющего партнерства.