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19:39, 12 сентября 2024Бывший СССР

Украина объявила демарш в связи с визитом Путина в Монголию

МИД Украины объявил демарш Монголии в связи с визитом Путина в страну

Фото: Maksym Kozlenko / Wikipedia

Министерство иностранных дел Украины объявило демарш Монголии в связи с визитом президента России Владимира Путина в страну в начале сентября. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, МИД Украины вызвал для встречи гендиректора департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг и объявил демарш монгольской стороне. Ведомство добавило, что учтет факт визита Путина в дальнейших двусторонних отношениях с Улан-Батором.

«Доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии (...) исполнить выданный Международным уголовным судом ордер», — заявили в украинском МИД. Также украинские дипломаты призвали Монголию принять шаги «для восстановления конструктивного характера» отношений.

Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух высказался о значении визита Путина. Он подчеркнул, что отношения Улан-Батора и Москвы достигли уровня всеобъемлющего партнерства.

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      Алевтина Запольская
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