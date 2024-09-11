Зеленский назвал виновных в отказе Монголии арестовать Путина

Весь мир ответственен за отказ Монголии как подписанта Римского статута Международного уголовного суда (МУС) арестовать президента России Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс-Украина».
Украинский лидер обвинил весь мир в решении Монголии не арестовывать президента России, а также призвал «остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются».
«Должен работать Римский статут, но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления официальных лиц Украины в адрес третьих стран и их отношений с Россией хамством. По его мнению, тема МУС муссируется искусственно, поскольку Запад в данном случае нисколько не стесняется двойных стандартов.