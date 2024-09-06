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10:28, 6 сентября 2024Мир

Лавров назвал хамством заявления Украины о визите Путина в Монголию

Лавров: заявления Украины в адрес третьих стран и их отношений с РФ — хамство

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Заявления официальных лиц Украины в адрес третьих стран и их отношений с Россией — хамство. Так слова официального представителя МИД Украины Георгия Тихого о визите президента России Владимира Путина в Монголию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

По его мнению, тема Международного уголовного суда (МУС) муссируется искусственно, поскольку Запад в данном случае нисколько не стесняется двойных стандартов.

«Совсем недавно история повторилась: когда МУС заикнулся о том, что надо объявить в розыск руководство Израиля, тут же ударили по рукам, и эти разговорчики затихли», — напомнил дипломат.

Ранее Тихий назвал «тяжелым ударом» визит президента Владимира Путина в Монголию. Он отметил, что тот факт, что Монголия, которая ратифицировала Римский статут, отказывается выполнять ордер МУС на «арест» Владимира Путина, наносит удар по суду и международной системе уголовного права.

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      Семен Александров
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