В МИД Украины резко отреагировали на визит Путина в Монголию

Представитель МИД Украины Тихий: Монголию ждут последствия из-за визита Путина

Официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий назвал «тяжелым ударом» визит президента Владимира Путина в Монголию. Так резко он отреагировал в соцсети Х на поездку российского лидера в страну, пригрозив Улан-Батору последствиями.

Тихий отметил, что тот факт, что Монголия отказывается выполнять ордер МУС на «арест» Владимира Путина, наносит удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права.

«Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», — подчеркнул представитель МИД Украины.