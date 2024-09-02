Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 2 сентября 2024Мир

В МИД Украины резко отреагировали на визит Путина в Монголию

Представитель МИД Украины Тихий: Монголию ждут последствия из-за визита Путина

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий назвал «тяжелым ударом» визит президента Владимира Путина в Монголию. Так резко он отреагировал в соцсети Х на поездку российского лидера в страну, пригрозив Улан-Батору последствиями.

Тихий отметил, что тот факт, что Монголия отказывается выполнять ордер МУС на «арест» Владимира Путина, наносит удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права.

«Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», — подчеркнул представитель МИД Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Важнее всего остановить этот каток». На Украине боятся, что потеря Покровска может привести к серии катастроф

      В Британии призвали разрешить ВСУ удары Storm Shadow по России

      Стив Бушеми ввязался в уличную драку в Дублине

      Карпин высказался о будущем сборной России на международной арене

      Стала известна причина отсутствия новых фильмов о Джеймсе Бонде

      В МИД Украины резко отреагировали на визит Путина в Монголию

      Иэн Маккеллен заявил о возвращении к роли Гендальфа

      Индекс солнечного цикла достиг почти рекордных значений в XXI веке

      На Украине оштрафовали инвалида за неподтверждение своей инвалидности

      В российском регионе пожаловались на нашествие летучих мышей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше