Евросоюз (ЕС) выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом президента России Владимира Путина. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали отметила, что Улан-Батор является участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС) «с вытекающими юридическими обязательствами».
«Мы довели нашу обеспокоенность по поводу визита и четко высказали свою позицию по поводу МУС через наше представительство в Монголии», — заявила дипломат.
17 марта 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина. Данное решение было принято из-за ситуации на Украине.
3 сентября российский лидер прибыл в Монголию.
Кремль заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС
Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что у Москвы нет проблем с Монголией из-за решения МУС об «аресте» Путина.
У нас нет такой проблемы на повестке дня
Он отмечал, что членство Монголии в МУС не создает угрозу для российского президента, поскольку все аспекты поездки тщательно готовились.
МУС допустил меры в отношении Монголии из-за визита Путина
Комментируя визит Путина в Монголию, в МУС заявили, что страны-участницы Римского статута могут принять необходимые меры в случае отказа какой-либо из стран от сотрудничества.
«В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее заключение и проинформировать об этом ассамблею государств-участников. После этого ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет необходимыми», — предупредили в суде.
В пресс-службе МУС подчеркнули, что полагаются на государства в выполнении решений, в том числе в отношении ордеров на арест.