Путин приехал в Монголию. Евросоюз обеспокоен этим визитом из-за ордера МУС

ЕС выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом Путина из-за ордера МУС

Евросоюз (ЕС) выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом президента России Владимира Путина. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали отметила, что Улан-Батор является участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС) «с вытекающими юридическими обязательствами».

«Мы довели нашу обеспокоенность по поводу визита и четко высказали свою позицию по поводу МУС через наше представительство в Монголии», — заявила дипломат.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина. Данное решение было принято из-за ситуации на Украине.

Фото: Ng Han Guan / AP

3 сентября российский лидер прибыл в Монголию.

Кремль заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что у Москвы нет проблем с Монголией из-за решения МУС об «аресте» Путина.

У нас нет такой проблемы на повестке дня Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Он отмечал, что членство Монголии в МУС не создает угрозу для российского президента, поскольку все аспекты поездки тщательно готовились.

Фото: Ng Han Guan / AP

МУС допустил меры в отношении Монголии из-за визита Путина

Комментируя визит Путина в Монголию, в МУС заявили, что страны-участницы Римского статута могут принять необходимые меры в случае отказа какой-либо из стран от сотрудничества.

«В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее заключение и проинформировать об этом ассамблею государств-участников. После этого ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет необходимыми», — предупредили в суде.

В пресс-службе МУС подчеркнули, что полагаются на государства в выполнении решений, в том числе в отношении ордеров на арест.