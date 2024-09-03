В Монголии объяснили отказ «арестовать» Путина

Politico: Монголия объяснила отказ «арестовать» Путина политикой нейтралитета

Монголия придерживается политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях. Так отказ Улан-Батора «арестовать» президента России Владимира Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС) объяснил представитель правительства страны, сообщает Politico.

«Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, о чем свидетельствуют наши официальные заявления на сегодняшний день», — заявил источник газеты.

Он также отметил, что Монголия импортирует 95 процентов своих нефтепродуктов и более 20 процентов электроэнергии из соседних с нами стран. По его словам, эти поставки имеют решающее значение для обеспечения существования страны и ее народа.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина. Уточнялось, что такое решение было принято из-за ситуации на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, не являющейся участницей Римского статута.

В отделе по связям с общественностью МУС в комментарии «Ленте.ру» допустили, что Ассамблея государств-участников Римского статута МУС может принять необходимые меры в случае отказа Монголии сотрудничать. В пресс-службе суда подчеркнули, что полагаются на государства в выполнении решений, в том числе в отношении ордеров на арест.