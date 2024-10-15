Гладков призвал не посещать села с режимом ЧС после минно-взрывной травмы у женщины

Гладков призвал не посещать села с введенным режимом ЧС или закрытым въездом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал не посещать населенные пункты, где введен режим ЧС или куда закрыт въезд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона выступил с этой рекомендацией после того, как женщина получила минно-взрывную травму и баротравму в селе Новая Наумовка, где действует режим ЧС. Он напомнил, что при получении ранения и повреждении личного транспорта в закрытом населенным пункте материальная помощь не оказывается. Гладков подчеркнул, что эту меру приняли «в надежде остановить жителей от поездок» туда.

Ранее Вячеслав Гладков заявил о нехватке чиновников в приграничном регионе из-за их ухода на специальную военную операцию). В своем обращении он также рассказал, что глава Красногвардейского района Галина Руденко вступила в ряды батальона БАРС, став в нем первой женщиной.