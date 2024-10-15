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11:49, 15 октября 2024Россия

В Белгородской области заявили о нехватке чиновников из-за их ухода на СВО

Губернатор Гладков заявил о нехватке чиновников в Белгородской области из-за СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о нехватке чиновников в приграничном регионе из-за их ухода на специальную военную операцию (СВО). Свой комментарий по ситуации глава опубликовал в Telegram-канале.

В своем обращении он пояснил, что глава Красногвардейского района Галина Руденко вступила в ряды батальона «БАРС» и стала в нем первой женщиной.

«Настоящий боец. По-другому, я понимаю, она поступить не могла. Конечно же, будем стараться договориться с Министерством обороны о ротации, потому что это становится действительно большой проблемой и для кадрового обеспечения государственной власти области», — отметил белгородский губернатор.

Ранее также Гладков предложил нанимать в стройбригады белгородских жителей, которые пострадали от обстрелов. Он поручил подчиненным обучить и подготовить бригады, а также обеспечить их индивидуальными средствами защиты.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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