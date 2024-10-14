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12:30, 14 октября 2024Россия

Пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области предложили нанимать в стройбригады

Гладков предложил нанимать в стройбригады белгородских жителей приграничья

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил нанимать в строительные бригады жителей приграничных территорий, которые пострадали от обстрелов. По его мнению, нужно брать местных, поскольку те привыкли жить и работать во время атак, передает Telegram-канал «Блэтгород».

Гладков на оперативном совещании отметил, что бригады из крупных городов Белгородской области не справляются с работой под обстрелами, поэтому набирать их нужно из жителей приграничья.

«Они уже понимают, что такое обстрел, и правильно себя ведут. <...> Сделать могут только свои. <...> Другого варианта у нас нет», — посчитал губернатор.

Он поручил подчиненным обучить и подготовить бригады, а также обеспечить их индивидуальными средствами защиты.

Ранее Гладков рассказал, что мужчина и 17-летняя девушка получили ранения при обстреле города Шебекино в Белгородской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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