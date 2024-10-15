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13:35, 15 октября 2024Россия

Госдума единогласно приняла закон о противодействии фиктивным бракам с мигрантами

Госдума приняла закон о противодействии фиктивным бракам с мигрантами

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Госдума приняла закон, направленный на противодействие заключению фиктивных браков с мигрантами. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram.

Документ предусматривает получение вида на жительство для иностранцев не ранее чем через три года после вступления в брак либо усыновления. Помимо этого, закон позволяет отзывать ранее выданные разрешения в случае, если брак будет признан фиктивным или если лицо будет лишено родительских прав.

Закон был принят единогласно — 407 голосами.

Еще на стадии обсуждения документа Володин призвал не вводить российских пенсионерок в блуд с мигрантами. Так он описал существующую практику, с помощью которой некоторые иностранцы получают российское гражданство в ускоренном порядке.

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      Алан Босиков
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