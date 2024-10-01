Володин призвал не вводить российских пенсионерок в блуд с мигрантами

Володин призвал не вводить пенсионерок в блуд с мигрантами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал положить конец практике заключения мигрантами фиктивных браков с российскими пенсионерками. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты, сообщает «Московский комсомолец».

«Наших бабушек не надо в этот блуд вводить!» — сказал спикер в ходе обсуждения вопроса.

Володин стал одним из авторов законопроекта, согласно которому предполагается принять законодательные меры для прекращения практики фиктивных браков. Документ предусматривает, что для получения преимуществ для предоставления разрешения на временное проживание мигрантам нужно состоять в браке с гражданином России не менее трех лет. В действующей редакции закона какого-либо временного ценза в такой ситуации не предусмотрено.

Ранее в Хабаровском крае решили ограничить работу мигрантов в такси. роме того, иностранным гражданам с 2025 года запретят трудоустраиваться на предприятия, оказывающие услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц. Новые правила начнут действовать в 2025-м году.