Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:42, 1 октября 2024Россия

Володин призвал не вводить российских пенсионерок в блуд с мигрантами

Володин призвал не вводить пенсионерок в блуд с мигрантами

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал положить конец практике заключения мигрантами фиктивных браков с российскими пенсионерками. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты, сообщает «Московский комсомолец».

«Наших бабушек не надо в этот блуд вводить!» — сказал спикер в ходе обсуждения вопроса.

Володин стал одним из авторов законопроекта, согласно которому предполагается принять законодательные меры для прекращения практики фиктивных браков. Документ предусматривает, что для получения преимуществ для предоставления разрешения на временное проживание мигрантам нужно состоять в браке с гражданином России не менее трех лет. В действующей редакции закона какого-либо временного ценза в такой ситуации не предусмотрено.

Ранее в Хабаровском крае решили ограничить работу мигрантов в такси. роме того, иностранным гражданам с 2025 года запретят трудоустраиваться на предприятия, оказывающие услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц. Новые правила начнут действовать в 2025-м году.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Иран запустил ракеты в сторону Израиля

      Российский самолет экстренно развернулся на подлете к Израилю из-за ракетного удара

      42-летняя Алена Водонаева появилась на публике в полупрозрачном мини-платье

      Киты-убийцы впервые напали на дельфина

      Трамп назвал войной ракетную атаку Ирана на Израиль

      На Украине сообщили о потере Угледара

      Иран рассказал о целях атаки на Израиль

      Врач оценил возможность откладывания смерти Елизаветой II

      Володин призвал не вводить российских пенсионерок в блуд с мигрантами

      Невестка Василия Ливанова опровергла слухи о его госпитализации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше