В российском регионе с 2025 года ограничат работу мигрантов

В Хабаровском крае мигрантам запретят работать в такси и общественном транспорте

В Хабаровском крае ограничат работу мигрантов в такси, общественном транспорте и ряде других сфер, заявил губернатор Дмитрий Демешин в Telegram.

Как уточнил глава региона, комитет по труду и занятости населения по его поручению подготовил проект документа, который запрещает привлекать иностранцев с патентами в качестве водителей общественного транспорта, в том числе междугороднего, и такси. «Работа мигрантов в некоторых сферах экономики края в следующем году будет ограничена», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, иностраннным гражданам с 2025 года запретят трудоустраиваться на предприятия, оказывающие услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц.

Политик объяснил ограничения мерами безопасности, так как эти профессии подразумевают постоянный контакт с людьми.

Ранее в России раскрыли принцип работы публичного реестра мигрантов, в частности, иностранцев захотели отслеживать по геолокации.