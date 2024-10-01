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06:58, 1 октября 2024Россия

В российском регионе с 2025 года ограничат работу мигрантов

В Хабаровском крае мигрантам запретят работать в такси и общественном транспорте

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В Хабаровском крае ограничат работу мигрантов в такси, общественном транспорте и ряде других сфер, заявил губернатор Дмитрий Демешин в Telegram.

Как уточнил глава региона, комитет по труду и занятости населения по его поручению подготовил проект документа, который запрещает привлекать иностранцев с патентами в качестве водителей общественного транспорта, в том числе междугороднего, и такси. «Работа мигрантов в некоторых сферах экономики края в следующем году будет ограничена», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, иностраннным гражданам с 2025 года запретят трудоустраиваться на предприятия, оказывающие услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц.

Политик объяснил ограничения мерами безопасности, так как эти профессии подразумевают постоянный контакт с людьми.

Ранее в России раскрыли принцип работы публичного реестра мигрантов, в частности, иностранцев захотели отслеживать по геолокации.

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      Марина Совина
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