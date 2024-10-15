Госдума поддержала усиление контроля за оборотом драгоценных камней

Госдума в I чтении одобрила усиление госконтроля за оборотом драгоценных камней

Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении госконтроля за оборотом драгоценных камней в России. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, сообщает ТАСС.

Один из авторов документа, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, говоря о важности закрепления сертификации бриллиантов за государственными структурами (сейчас критерии деятельности, которую осуществляют частные геммологические лаборатории, законом не установлены), отмечал, что объемы ежегодного оборота на территории РФ составляют примерно 420 тысяч карат, при этом почти половина этого объема находится на рынке нелегально.

Законопроектом правительство страны наделяется полномочиями по определению перечня драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также порядка их подтверждения. Ожидается, что федеральные исполнительные органы власти получат полномочия по выработке госполитики и нормативно-правового регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценностей, введению требований к этой продукции. Функции по подтверждению соответствия драгоценных камней предлагается закрепить за судебно-экспертными учреждениями Минюста, межрегиональным управлением Федеральной пробирной палаты лабораторных исследований и геммологической экспертизы, а также Гохраном.

Ранее во вторник стало известно, что Мосбиржа запустит на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги платиной и палладием. Их старт наметили на 21 октября.