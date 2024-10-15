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15:43, 15 октября 2024Экономика

Мосбиржа запустит торги платиной и палладием

Мосбиржа с 21 октября запустит торги платиной и палладием

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Мосбиржа с 21 октября запустит на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги платиной (PLT/RUB) и палладием (PLD/RUB). Об этом сообщается на сайте площадки.

Торги будут осуществляться с расчетами на «сегодня» и «завтра» с доступностью сделок своп (обмен активами с обязательством совершения в определенную дату последующего форвардного обратного обмена ими же по заранее согласованным условиям) и будут проходить с 10 до 19 часов по московскому времени.

Отмечается, что инструменты с парами на рынке драгоценных металлов платина/рубль и палладий/рубль были добавлены в систему в состоянии технической готовности еще 5 августа.

Платина, которая долгие годы была дороже золота, сейчас стоит значительно меньше него, и разрыв в последние годы только увеличивается. В 2023-м цена на платину упала на 8,4 процента, до 995 долларов за тройскую унцию и сейчас торгуется вблизи этих же значений (998,9 доллара на момент написания материала), золото же, цены на которое на фоне геополитической нестабильности и ситуации вокруг президентских выборов в США бьют рекорды несколько месяцев подряд, стало дороже этого драгметалла уже почти в три раза.

Палладий в прошлом году подешевел на 38 процентов, до 1109 долларов за унцию, а в 2024-м потерял еще почти 10 процентов стоимости, достигнув текущих 1018 долларов. Это привело к тому, что летом стоимость платины впервые с 2017 года обгоняла палладий, писал «Коммерсантъ».

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      Дмитрий Воронин
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