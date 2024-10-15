Готовность Южной Кореи к войне с КНДР оценили

Политолог Ланьков: Южная Корея не готова к войне с КНДР

Недавнее заявление Пхеньяна о готовности использовать артиллерию против Сеула усилило риск возникновения эскалации конфликта между странами, однако война не нужна ни одному из государств. Готовность Южной Кореи к войне с КНДР оценил политолог Андрей Ланьков, передает газета «Взгляд».

«Обмен угрозами достиг в последнее время необычно высокого уровня. На этом фоне угрозы о применении артиллерии уже выглядят серьезнее. Вполне допускаю, что она может быть применена. Более того, все способно перерасти в локальный конфликт даже из-за одного выстрела, если у какого-то командира не выдержат нервы. Тогда, скорее всего, не обойдется без жертв», — высказал свою точку зрения аналитик.

Он подчеркнул, что в случае начала конфликта между странами у Пхеньяна будет возможность для отражения нападения противника, однако Сеул просто не готов к войне. Ланьков отметил, что сейчас оба государства стремятся сохранить лицо на международной арене, а потому воспринимают любой компромисс в качестве признака слабости.

Ранее в КНДР заявили о наличии доказательств причастности Южной Кореи к полетам беспилотников в Пхеньяне. Власти страны подчеркнули, что провокаторы заплатят суровую цену за это.