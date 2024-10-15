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10:02, 15 октября 2024Мир

В КНДР заявили о наличии доказательств причастности Южной Кореи к полетам БПЛА в Пхеньяне

Ким Е Чжон: есть доказательства причастности Южной Кореи к полетам БПЛА в КНДР

Фото: Jorge Silva / Pool / Reuters

У КНДР есть доказательства, что Южная Корея стоит за полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Пхеньяне. О причастности к инциденту южнокорейских военных заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Мы получили ясные доказательства, что главными виновниками враждебной провокации с нарушением суверенитета КНДР, при которой было нарушено воздушное пространство столицы, являются военные бандиты Республики Корея», — сказала она.

По словам сестры Ким Чен Ына, провокаторы заплатят суровую цену.

Ранее Ким Е Чжон предостерегла Сеул от отправки дронов с агитационными листовками в Северную Корею. Она подчеркнула, что повторная отправка южнокорейских беспилотников на подконтрольную Пхеньяну территорию дорого обойдется Южной Корее.

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      Виктория Кондратьева
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