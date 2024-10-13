Сестра Ким Чен Ына предупредила одну страну об ужасной катастрофе

Ким Е Чжон предостерегла Сеул от отправки в Северную Корею дронов с листовками

Повторная отправка южнокорейских беспилотников на подконтрольную Пхеньяну территорию дорого обойдется Сеулу. Об этом заявила Ким Е Чжон, сестра главы КНДР Ким Чен Ына, сообщает SCMP.

В минувшую субботу в Северной Корее сообщили о налете на столицу беспилотников, которые сбросили антиправительственные листовки. В Сеуле обвинения отвергли.

Обнаружение еще хоть одного южнокорейского беспилотника над Пхеньяном, «безусловно, приведет к ужасной катастрофе», предупредила Ким Е Чжон и выразила надежду, что этого не произойдет.

В октябре власти КНДР решили перекрыть дороги, связывающие страну с Южной Кореей. Местное информагентство ЦТАК пояснило, что это обусловлено необходимостью предотвратить войну между странами.