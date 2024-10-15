Харрис отказалась дать схожее с Трампом интервью о своей экономической повестке

Харрис отказалась дать интервью Bloomberg о своей экономической повестке

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис отказалась дать интервью Bloomberg касательно своей экономической повестки, рассказал главный редактор агентства Джон Миклтуэйт.

«Экономический клуб Чикаго и Bloomberg вместе пригласили вице-президента Харрис для схожего интервью о ее экономических планах, в котором она на данный момент отказала», — отметил он. При этом ее соперник республиканец Дональд Трамп согласился на разговор.

В ходе интервью Трамп заявил, что администрация президента США Джо Байдена тратит деньги из бюджета, как «пьяные матросы». В качестве примера он привел финансирование инициатив, связанных с борьбой с климатическими изменениями. Он также подчеркнул, что во время его президентского срока инфляции не было, и благоприятным экономическим положением в стране первоначально воспользовался Байден.