«Хезболла» назвала условие прекращения ударов по Израилю

Ливанское шиитское движение «Хезболла» остановит удары по Израилю после прекращения огня Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Такое условие назвал заместитель генерального секретаря организации шейх Наим Кассем, передает Reuters.
«Единственное решение — это прекращение огня, и мы будем продолжать, если враг не остановится», — заявил замгенсека «Хезболлы». Он призвал жителей Израиля не воспринимать заявления израильских политиков и оценивать последствия атак группировки.
Кассем назвал полное прекращение огня ЦАХАЛ условием остановки ударов «Хезболлы» по Израилю. По его словам, в случае продолжения операции израильских военных движение продолжит увеличивать дальность атак по территории страны. Замгенсека «Хезболлы» указал на удары по Тель-Авиву и Хайфе.
Ранее Кассем заявил, что «Хезболла» решила заставить Израиль «почувствовать боль». По его словам, руководство группировки решило принять новый план действий, несмотря на призывы к прекращению огня.