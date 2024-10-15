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16:52, 15 октября 2024Мир

«Хезболла» назвала условие прекращения ударов по Израилю

Замгенсека «Хезболлы»: движение остановит удары после прекращения огня ЦАХАЛ

Фото: Amir Cohen / Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» остановит удары по Израилю после прекращения огня Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Такое условие назвал заместитель генерального секретаря организации шейх Наим Кассем, передает Reuters.

«Единственное решение — это прекращение огня, и мы будем продолжать, если враг не остановится», — заявил замгенсека «Хезболлы». Он призвал жителей Израиля не воспринимать заявления израильских политиков и оценивать последствия атак группировки.

Кассем назвал полное прекращение огня ЦАХАЛ условием остановки ударов «Хезболлы» по Израилю. По его словам, в случае продолжения операции израильских военных движение продолжит увеличивать дальность атак по территории страны. Замгенсека «Хезболлы» указал на удары по Тель-Авиву и Хайфе.

Ранее Кассем заявил, что «Хезболла» решила заставить Израиль «почувствовать боль». По его словам, руководство группировки решило принять новый план действий, несмотря на призывы к прекращению огня.

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      Виктория Кондратьева
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