«Хезболла» решила заставить Израиль «почувствовать боль»

Замгенсека «Хезболлы»: принят новый план, чтобы Израиль «почувствовал боль»

Ливанское шиитское движение «Хезболла» приняло новый план действий, чтобы Израиль «почувствовал боль». Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации шейх Наим Кассем, передает Reuters.

Кассем сообщил, что руководство группировки решило принять новый план действий, несмотря на призывы к прекращению огня. По словам замгенсека «Хезболлы», движение намерено заставить Израиль «почувствовать боль».

Ранее израильский телеканал Channel 12 сообщил о проведении США тайных переговоров с Ираном и арабскими странами. Как стало известно телеканалу, мирная инициатива предусматривает примирение сторон «одновременно на всех фронтах».

Вечером 14 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить наносить удары по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Он отметил, что Израиль «платит тяжелую цену, но добивается огромных успехов».