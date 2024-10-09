Стало известно о проведении США тайных переговоров с Ираном и арабскими странами

Channel 12: США ведут тайные переговоры с Ираном и арабскими странами

США вместе с несколькими арабскими странами ведут тайные переговоры с Ираном о прекращении огня и возобновлении мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12.

Как стало известно телеканалу, мирная инициатива предусматривает примирение сторон «одновременно на всех фронтах». При этом Израиль не является стороной этих переговоров, однако он проинформирован об их ходе.

Уточняется, что Тель-Авив еще не сообщал Вашингтону о своей позиции в отношении таких консультаций. По словам высокопоставленного израильского чиновника, Израиль находится в позиции силы, поэтому остановка огня будет происходить на его условиях, включая вывод сил шиитской ливанской группировки «Хезболла» за реку Эль-Литани и уничтожении всей военной инфраструктуры группировки возле границы.

В свою очередь, позиция Ливана начала меняться в пользу примирения с Израилем после начала атак израильской армии по Бейруту, передает высокопоставленный западный дипломат.

Ранее самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в районе Хадат на границе южного пригорода Бейрута. Столица Ливана подвергается атакам уже несколько дней.