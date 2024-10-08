Израиль нанес удар по пригороду Бейрута

Израильская авиация нанесла удар по южному пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в районе Хадат на границе южного пригорода Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.

Столб дыма виден из квартала, который расположен в нескольких километрах выше ливанской столицы.

Ранее Израиль атаковал военные объекты Сирии в окрестностях города Тартус на побережье Средиземного моря, где также расположена российская военная база. Уточняется, что ВС России сбили 13 израильских ракет вблизи этой базы.

7 октября президент США Джо Байден заявил, что Израиль имеет право на самооборону от Ирана, палестинского радикального движения ХАМАС и шиитской группировки «Хезболла».