Байден заявил о праве Израиля на самооборону от Ирана

Байден: Израиль имеет право на самооборону от Ирана, ХАМАС и Хезболлы

Израиль имеет право на самооборону от Ирана, палестинского радикального движения ХАМАС и шиитской группировки «Хезболла». Об этом заявил президент США Джо Байден, передает агентство Reuters.

«Вскоре после нападения [ХАМАС на Израиль] я стал первым американским президентом, посетившим Израиль во время войны. Тогда я дал понять народу Израиля: вы не одни. Спустя год мы с вице-президентом [Камалой] Харрис по-прежнему полностью привержены безопасности еврейского народа, безопасности Израиля и его праву на существование», — рассказал американский лидер.

При этом Байден добавил, что США выступают за дипломатическое урегулирование конфликта в секторе Газа, а также призвал израильскую и ливанскую стороны сесть за стол переговоров.

Ранее Харрис заявила, что США будут оказывать давление на Израиль с целью достижения скорейшего прекращения огня и урегулирования ситуации в регионе Ближнего Востока. Однако она добавила, что в случае ее гипотетического президентства Вашингтон будет воздействовать и на арабские государства.