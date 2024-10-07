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14:19, 7 октября 2024Мир

Байден заявил о праве Израиля на самооборону от Ирана

Байден: Израиль имеет право на самооборону от Ирана, ХАМАС и Хезболлы

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Израиль имеет право на самооборону от Ирана, палестинского радикального движения ХАМАС и шиитской группировки «Хезболла». Об этом заявил президент США Джо Байден, передает агентство Reuters.

«Вскоре после нападения [ХАМАС на Израиль] я стал первым американским президентом, посетившим Израиль во время войны. Тогда я дал понять народу Израиля: вы не одни. Спустя год мы с вице-президентом [Камалой] Харрис по-прежнему полностью привержены безопасности еврейского народа, безопасности Израиля и его праву на существование», — рассказал американский лидер.

При этом Байден добавил, что США выступают за дипломатическое урегулирование конфликта в секторе Газа, а также призвал израильскую и ливанскую стороны сесть за стол переговоров.

Ранее Харрис заявила, что США будут оказывать давление на Израиль с целью достижения скорейшего прекращения огня и урегулирования ситуации в регионе Ближнего Востока. Однако она добавила, что в случае ее гипотетического президентства Вашингтон будет воздействовать и на арабские государства.

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      Максим Габриелян
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