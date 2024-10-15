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20:46, 15 октября 2024Бывший СССР

Художница Петушинская облила краской монумент Славы в Полтаве

Украинская художница Петушинская облила краской монумент Славы в Полтаве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Andreas Wolochow / Shutterstock / Fotodom

Украинская художница Юлия Петушинская облила красной краской монумент Славы в Полтаве, призывая его снести. Об этом пишет местное издание «Буквы» в своем Telegram-канале.

По ее мнению, памятник является вражеским символом. Петушинская объяснила свою «акцию» желанием привлечь внимание общественности и добиться демонтажа монумента. По данным издания, к памятнику прибыли сотрудники полиции, а также батальон спецназначения и криминалисты.

Ранее власти Одессы решили снести 19 памятников деятелям, которые связаны с Россией. Они объяснили, что монументы якобы содержат символику, отображающую «российскую имперскую политику». Речь идет о памятниках поэту Александру Пушкину, музыканту Владимиру Высоцкому и писателю Исааку Бабелю.

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      Кристина Есикова
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