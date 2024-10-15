Иностранный лидер назвал Зеленского «еще одним нацистом» и сыном Гитлера

Лидер Никарагуа назвал Зеленского сыном Гитлера из-за желания воевать с Россией

Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал президента Украины Владимира Зеленского еще одним нацистом и сыном Гитлера, объяснив свои слова желанием украинского главы государства воевать с Россией с вовлечением НАТО. Об этом Ортега заявил во время выступления, сообщает газета Primicias.

«[Зеленский] — еще один нацист, еще один сын Гитлера, желающий вовлечь НАТО в войну с Российской Федерацией», — заявил многолетний лидер Никарагуа, отметив уверенность в том, что РФ «обязательно одержит победу над фашизмом на Украине».

Ранее Зеленский заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) фактически включилась в конфликт на Украине на стороне России. «Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок — Службы внешней разведки и ГУР (Главного управления разведки — прим. "Ленты.ру")... [Обсуждали] фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами», — говорится в его сообщении.