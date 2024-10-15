Из Курской области за сутки эвакуировали 39 человек

Из Курской области за сутки эвакуировали десятки жителей — всего 39 человек. Об этом сообщило правительство российского приграничного региона в своем Telegram-канале.

Большинство жителей эвакуировали из Кореневского района — 28 человек. Из Большесолдатского района эвакуировали шестерых жителей, из Глушковского — троих, из Беловского и Льговского районов вывезли по одному человеку.

«Всего с середины сентября российские военные освободили 398 человек, 194 из них находились в розыске по заявлениям близких», — уточнили в правительстве региона.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. Ранее глава Кореневского района Марина Дегтярева рассказала, что у нее есть информация о расправах украинских военных над местными мирными жителями, а также разграблении территорий.