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11:26, 15 октября 2024Россия

Из Курской области за сутки эвакуировали десятки жителей

Из Курской области за сутки эвакуировали 39 человек

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Из Курской области за сутки эвакуировали десятки жителей — всего 39 человек. Об этом сообщило правительство российского приграничного региона в своем Telegram-канале.

Большинство жителей эвакуировали из Кореневского района — 28 человек. Из Большесолдатского района эвакуировали шестерых жителей, из Глушковского — троих, из Беловского и Льговского районов вывезли по одному человеку.

«Всего с середины сентября российские военные освободили 398 человек, 194 из них находились в розыске по заявлениям близких», — уточнили в правительстве региона.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. Ранее глава Кореневского района Марина Дегтярева рассказала, что у нее есть информация о расправах украинских военных над местными мирными жителями, а также разграблении территорий.

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      Елена Торубарова
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