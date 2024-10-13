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12:21, 13 октября 2024Россия

«Район полностью разграблен». ВСУ угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Курской области

Дегтярева: ВСУ угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий Курской области

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывезли с занятой территории Кореневского района Курской области всю сельскохозяйственную технику. Об этом рассказала глава района Марина Дегтярева. Она также рассказала, что у нее есть информация о расправах украинских военных над местными мирными жителями.

Часть техники была сожжена бойцами ВСУ

Дегтярева сообщила, что ВСУ вывезли технику из Курской области на Украину. «Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена», — рассказала она.

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

По словам главы района, та техника, что украинские военные не успели вывезти, была сожжена. Дегтярева также сообщила, что у нее есть информация о расправах над мирными жителями при эвакуации из населенных пунктов, а также о других преступлениях ВСУ в районе.

Против причастных к преступлениям в Курской области завели дела

Следственный комитет России в сентябре возбудил три уголовных дела в отношении военных ВСУ, причастных к преступлениям против мирных жителей в Курской области. Следователи установили, что 16 сентября украинские военные атаковали Кореневский район при помощи беспилотников. В результате два сотрудника «Россети Центр», выполнявшие работы по восстановлению электроснабжения, получили ранения.

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ВСУ также обстреляли жилой дом и школу в населенном пункте Глушково. Здания были частично разрушены. 18 сентября был произведен артиллерийский обстрел села Ржава. Пострадали два мирных жителя, повреждения получили несколько жилых домов.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

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      Варвара Кошечкина
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