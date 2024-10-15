Избивших участника СВО россиян отправили в СИЗО

В Волжском избивших участника СВО и его товарища россиян отправили в СИЗО

В городе Волжский суд арестовал двоих россиян, избивших участника СВО. Об этом во вторник, 15 октября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемых в хулиганстве мужчин в СИЗО не смотря на просьбу защиты изменить меру пресечения на домашний арест. Инцидент в городе Волжский произошел в конце сентября. Одному из обвиняемых не понравилась широкая походка мужчины, ему показалось, что тот слишком близко прошел от его беременной жены. Когда участник СВО обернулся спросить, что от него хотят, зачинщик начал его бить.

Товарищ участника боевых действий попытался прийти ему на помощь, но его перехватил друг зачинщика драки. Как установило следствие, злоумышленники нанесли не менее 10 ударов кулаками в область головы потерпевших и избили их ногами.

Заявлений от самих потерпевших не поступало, но после широкого общественного резонанса правоохранители начали проверку и в итоге возбудили уголовное дело.