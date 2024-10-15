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20:24, 15 октября 2024Мир

Израиль раскрыл США намерения насчет ядерных объектов Ирана

AP: США добились от Израиля гарантий отказа от ударов по ядерным объектам Ирана

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена добилась от Израиля гарантий отказа от ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

Как сообщает AP, Израиль раскрыл США намерения нанести ответ на ракетный удар Тегерана 1 октября. При этом Тель-Авив заверил Белый дом насчет отсутствия планов ударить по ядерным и нефтяным объектам Ирана.

Администрация Байдена полагает, что намерения Израиля могут измениться под воздействием различных обстоятельств. «Послужной список Израиля по выполнению заверений в прошлом неоднозначен и часто отражает внутреннюю израильскую политику», — подчеркнули собеседники AP.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа. Отмечается, что Блинкен и Остин дали Израилю месяц на исправление ситуации.

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      Виктория Кондратьева
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