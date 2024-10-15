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18:36, 15 октября 2024Мир

США пригрозили прекратить поставки оружия в Израиль

США пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за ситуации в Газе

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо американских чиновников.

«Мы пишем сейчас, чтобы подчеркнуть глубокую обеспокоенность правительства США ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Газе», — подчеркивается в письме. Отмечается, что Блинкен и Остин дали Израилю месяц на исправление ситуации.

Как сообщается, высокопоставленные чиновники США передали 13 октября письмо министру стратегического планирования Израиля Рону Дермеру и министру обороны Йоаву Галанту. Вашингтон выразил беспокойство сократившимися поставками гуманитарной помощи в Газу в сентябре.

Ранее ливанское шиитское движение «Хезболла» назвало условие прекращения ударов по Израилю. Заместитель генерального секретаря организации шейх Наим Кассем заявил, что в случае продолжения операции израильских военных движение продолжит увеличивать дальность атак.

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      Виктория Кондратьева
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