США пригрозили прекратить поставки оружия в Израиль

США пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за ситуации в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин пригрозили ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо американских чиновников.

«Мы пишем сейчас, чтобы подчеркнуть глубокую обеспокоенность правительства США ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Газе», — подчеркивается в письме. Отмечается, что Блинкен и Остин дали Израилю месяц на исправление ситуации.

Как сообщается, высокопоставленные чиновники США передали 13 октября письмо министру стратегического планирования Израиля Рону Дермеру и министру обороны Йоаву Галанту. Вашингтон выразил беспокойство сократившимися поставками гуманитарной помощи в Газу в сентябре.

Ранее ливанское шиитское движение «Хезболла» назвало условие прекращения ударов по Израилю. Заместитель генерального секретаря организации шейх Наим Кассем заявил, что в случае продолжения операции израильских военных движение продолжит увеличивать дальность атак.