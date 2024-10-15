Израиль зафиксировал более 90 ракетных пусков из Ливана

ЦАХАЛ сообщил, что «Хезболла» выпустила 95 снарядов из Ливана в Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала более 90 ракетных пусков со стороны Ливана, сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

«Террористическая организация "Хезболла" ... выпустила около 95 снарядов из Ливана в сторону территории Израиля», — заявили в ЦАХАЛ.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить наносить удары по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Он отметил, что Израиль «платит высокую цену, но добивается огромных успехов».

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлы» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки страны.