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23:57, 15 октября 2024Мир

Израиль зафиксировал более 90 ракетных пусков из Ливана

ЦАХАЛ сообщил, что «Хезболла» выпустила 95 снарядов из Ливана в Израиль

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала более 90 ракетных пусков со стороны Ливана, сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

«Террористическая организация "Хезболла" ... выпустила около 95 снарядов из Ливана в сторону территории Израиля», — заявили в ЦАХАЛ.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить наносить удары по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. Он отметил, что Израиль «платит высокую цену, но добивается огромных успехов».

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлы» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки страны.

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      Марина Совина
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