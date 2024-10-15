Известная модель снялась обнаженной для журнала

Известная израильская модель Дорит Ревелис снялась обнаженной для журнала Puss Puss. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя манекенщица предстала на размещенном фото, стоя голой под душем и прикрывая грудь руками, при этом на ее теле видны полосы незагорелой кожи в форме бикини. Девушка позировала с распущенными волосами и без макияжа, а перед ней летал мыльный пузырь.

Автором кадра выступил соотечественник модели — фотограф Дуди Хассон.

Ранее в октябре польская супермодель Аня Рубик снялась обнаженной во время отдыха на море.