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07:16, 15 октября 2024Ценности

Известная модель снялась обнаженной для журнала

Дорит Ревелис

Дорит Ревелис . Фото: @dorit_revelis / @vivamodel / @dudihasson1

Известная израильская модель Дорит Ревелис снялась обнаженной для журнала Puss Puss. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя манекенщица предстала на размещенном фото, стоя голой под душем и прикрывая грудь руками, при этом на ее теле видны полосы незагорелой кожи в форме бикини. Девушка позировала с распущенными волосами и без макияжа, а перед ней летал мыльный пузырь.

Автором кадра выступил соотечественник модели — фотограф Дуди Хассон.

Ранее в октябре польская супермодель Аня Рубик снялась обнаженной во время отдыха на море.

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      Алина Гостева
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