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12:20, 11 октября 2024Ценности

Известная 41-летняя модель снялась обнаженной

Фото: @anja_rubik

Известная польская супермодель Аня Рубик снялась обнаженной. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя манекенщица поделилась откровенными кадрами с отдыха. Так, на одном из них она стояла голой у моря, повернувшись спиной к камере.

В то же время знаменитость позировала в белом макси-платье, отказавшись от бюстгальтера. При этом сквозь полупрозрачную ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

Ранее в октябре популярная датская фэшн-блогерша Жозефина Хаанинг Йенсен показала фанатам обнаженные фото с отдыха.

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      Карина Черных
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