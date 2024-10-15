Известная порноактриса раскрыла реакцию консервативных родителей на ее работу

Известная американская порноактриса Элисон Рей рассказала об отношении консервативных родителей к ее работе. В подкасте Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube, она заявила, что мать поддержала ее выбор.

По словам порноактрисы, ее отец придерживается традиционных ценностей, а мать в некоторой степени религиозна. «Честно говоря, я думала, что они отрекутся от меня, когда я им расскажу, чем зарабатываю на жизнь. Но первые слова моей мамы были: "Ты в безопасности? Ты счастлива? Я буду поддерживать тебя, несмотря ни на что"», — заявила Рей.

Порноактриса добавила, что отец отнесся к ее работе не так положительно, поэтому они не затрагивают эту тему.

Ранее порнозвезда Луна Стар рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered, что родители положительно относятся к ее работе. Порноактриса добавила, что мать и отец гордятся ею и всегда говорят ей об этом.