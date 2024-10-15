Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:39, 15 октября 2024Интернет и СМИ

Известного YouTube-блогера обвинили в четырех изнасилованиях

YouTube-блогера Yung Filly обвинили в четырех изнасилованиях

Фото: Michael Förtsch / Unsplash

29-летнего YouTube-блогера Андреса Фелипе Валенсия Барриентоса, известного под псевдонимом Yung Filly, обвинили в четырех изнасилованиях. Об этом сообщает Daily Mail.

Ютубера обвинили в четырех изнасилованиях, в нападении и нанесении телесных повреждений. Кроме того, по данным следствия, он сдавливал шею 20-летней девушки. Предположительно, нападение произошло 28 сентября.

В полиции сообщили, что у них имеются видео и фотоматериалы, которые будут использованы в деле в качестве доказательства совершения преступления. Блогера отпустили под залог. Суд по делу состоится 19 декабря.

В мае 2024 года спортивного журналиста и телеведущего задержали по подозрению в изнасиловании ребенка. Сообщалось, что правоохранители пришли с обысками в дом телеведущего на юге Англии и изъяли документы, компьютер и другие устройства. Самого журналиста доставили в отделение полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО пообещал Украине реальные изменения на поле боя. За счет чего это произойдет?

      Steam согласился с Роскомнадзором и удалил запрещенный контент

      Арестованный в России по делу о шпионаже гражданин Южной Кореи не признал вину

      Россиянам рассказали о феномене «бедных в кавычках»

      В Болгарии осквернили памятник советским воинам

      Следователи задержали россиянина за покушение на жизнь детей с применением оружия

      Вице-губернатора Подмосковья уличили в покупке хороших постов о себе

      Мбаппе заподозрили в изнасиловании

      В Минобороны раскрыли детали боев под Суджей

      Спрогнозировано изменение цен на новостройки из-за подорожания стройматериалов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше