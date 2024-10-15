Известного YouTube-блогера обвинили в четырех изнасилованиях

YouTube-блогера Yung Filly обвинили в четырех изнасилованиях

29-летнего YouTube-блогера Андреса Фелипе Валенсия Барриентоса, известного под псевдонимом Yung Filly, обвинили в четырех изнасилованиях. Об этом сообщает Daily Mail.

Ютубера обвинили в четырех изнасилованиях, в нападении и нанесении телесных повреждений. Кроме того, по данным следствия, он сдавливал шею 20-летней девушки. Предположительно, нападение произошло 28 сентября.

В полиции сообщили, что у них имеются видео и фотоматериалы, которые будут использованы в деле в качестве доказательства совершения преступления. Блогера отпустили под залог. Суд по делу состоится 19 декабря.

В мае 2024 года спортивного журналиста и телеведущего задержали по подозрению в изнасиловании ребенка. Сообщалось, что правоохранители пришли с обысками в дом телеведущего на юге Англии и изъяли документы, компьютер и другие устройства. Самого журналиста доставили в отделение полиции.