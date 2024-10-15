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08:24, 15 октября 2024Мир

Китай заявил о намерении углублять и расширять военные связи с Россией

Чжан Юся: ВС России и Китая следует углублять военное сотрудничество

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Китаю и России следует углублять и расширять военное сотрудничество. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым в Пекине, сообщает ТАСС.

«Используя 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами в качестве новой отправной точки, мы готовы вместе с Россией постоянно укреплять и развивать (...) китайско-российские отношения», — сказал он.

Зампредседателя выразил надежду на совместную работу Пекина и Москвы над реализацией важного консенсуса и поддержание тесных обменов на высоком уровне. По словам Чжан Юся, в последние годы отношения между Китаем и Россией достигли самого высокого уровня в истории. Он также раскрыл намерение совместной работы над поддержанием международного сотрудничества, регионального мира и стабильности.

Ранее глава российского оборонного ведомства Белоусов прибыл с официальным визитом в Китай. В ходе визита он проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны.

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      Виктория Кондратьева
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