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13:06, 14 октября 2024Мир

Белоусов прибыл с официальным визитом в Китай

Белоусов прибыл с официальным визитом в Китай для встреч с военным руководством

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в Китай для встреч с военным руководством КНР. Сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства.

«В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны», — сообщили в Минобороны.

Белоусов прибыл с визитом в Пекин днем 14 октября, его поприветствовал министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь. Также министр обороны России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй оценил попытки Запада подорвать отношения КНР и России. По его мнению, выбранный западными странами курс на «двойное сдерживание» Москвы и Пекина является тщетным.

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      Виктория Кондратьева
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