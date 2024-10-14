Белоусов прибыл с официальным визитом в Китай

Белоусов прибыл с официальным визитом в Китай для встреч с военным руководством

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в Китай для встреч с военным руководством КНР. Сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства.

«В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны», — сообщили в Минобороны.

Белоусов прибыл с визитом в Пекин днем 14 октября, его поприветствовал министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь. Также министр обороны России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй оценил попытки Запада подорвать отношения КНР и России. По его мнению, выбранный западными странами курс на «двойное сдерживание» Москвы и Пекина является тщетным.