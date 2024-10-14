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12:48, 14 октября 2024Мир

Посол Китая оценил попытки Запада подорвать отношения с Россией

Посол КНР Чжан Ханьхуэй: попытки Запада подорвать отношения с Россией обречены

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Попытки Запада подорвать отношения Китая с Россией обречены на провал. Об этом заявил посол КНР Чжан Ханьхуэй на открытии российско-китайской конференции клуба «Валдай» и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете, передает корреспондент «Ленты.ру».

«США и Запад пытаются подорвать единство наших стран, но эти попытки обречены на провал», — подчеркнул дипломат. По его мнению, выбранный западными странами курс на «двойное сдерживание» Москвы и Пекина является тщетным.

Посол оценил попытки западных политиков повлиять на отношения России и Китая и отметил, что партнерство обеих стран направлено на взаимовыгодное развитие. Чжан Ханьхуэй добавил, что отношения Москвы и Пекина будут двигаться вперед, несмотря на нестабильную международную обстановку.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил Запад в попытке США натравить страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Россию и Китай. По словам Лаврова, западные страны пытаются укрепить сотрудничество с АСЕАН, чтобы настроить объединение против Москвы и Пекина.

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      Виктория Кондратьева
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