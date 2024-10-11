Лавров уличил Запад в попытке США натравить страны АСЕАН на Россию

Лавров: Запад пытается направить страны АСЕАН против России и Китая

Запад пытается направить входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) страны против России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Россия неизменно поддерживает усилия стран АСЕАН, которые направлены на сохранение мира, обеспечение равноправного сотрудничества со всеми партнерами ассоциации», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, западные страны также пытаются укрепить сотрудничество с АСЕАН, но «нацелить это партнерство против интересов России и Китая прежде всего».

10 октября Лавров посетил столицу входящего в АСЕАН Лаоса. Его лаосский коллега Салемсай Коммасит приветствовал российского министра на русском языке.