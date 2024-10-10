Глава МИД Лаоса поприветствовал Лаврова на русском языке

Глава МИД Лаоса Коммасит поприветствовал Лаврова на русском языке

Глава МИД Лаоса Салемсай Коммасит поприветствовал своего российского коллегу Сергея Лаврова на русском языке в ходе встречи в столице азиатской страны Вьентьяне. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, он задал на русском несколько вопросов главе российского внешнеполитического ведомства.

«Прямо из Москвы? Девять часов?» — расспросил Коммасит Лаврова.

В последний раз Лавров посетил Лаос в июле этого года. В ходе своего визита он посетил гала-ужин Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в лаосской рубашке темно-бежевого цвета с длинным рукавом. Отмечается, что по традиции все министры, которые принимают участие в мероприятиях по линии АСЕАН, наряжаются в национальные одежды принимающей стороны вместо строгих костюмов.