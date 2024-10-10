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12:58, 10 октября 2024Мир

Глава МИД Лаоса поприветствовал Лаврова на русском языке

Глава МИД Лаоса Коммасит поприветствовал Лаврова на русском языке
Салемсай Коммасит

Салемсай Коммасит. Фото: Roman Pilipey / Pool / Reuters

Глава МИД Лаоса Салемсай Коммасит поприветствовал своего российского коллегу Сергея Лаврова на русском языке в ходе встречи в столице азиатской страны Вьентьяне. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, он задал на русском несколько вопросов главе российского внешнеполитического ведомства.

«Прямо из Москвы? Девять часов?» — расспросил Коммасит Лаврова.

В последний раз Лавров посетил Лаос в июле этого года. В ходе своего визита он посетил гала-ужин Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в лаосской рубашке темно-бежевого цвета с длинным рукавом. Отмечается, что по традиции все министры, которые принимают участие в мероприятиях по линии АСЕАН, наряжаются в национальные одежды принимающей стороны вместо строгих костюмов.

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      Максим Габриелян
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