Лавров пришел в традиционной местной одежде на ужин с министрами в Лаосе

Сергей Лавров пришел в традиционной бежевой рубашке на ужин с министрами в Лаосе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пришел в традиционной местной одежде на ужин с коллегами в Лаосе. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.

Так, глава МИД России посетил гала-ужин Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в лаосской рубашке темно-бежевого цвета с длинным рукавом. Отмечается, что по традиции все министры, которые принимают участие в мероприятиях по линии АСЕАН, наряжаются в национальные одежды принимающей стороны вместо строгих костюмов.

Ранее в июле министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди захотела брошь как у Марии Захаровой и попросила Сергея Лаврова прислать ей такую же. В свою очередь официальный представитель МИД России Захарова отреагировала на просьбу главы МИД Индонезии и заявила, что подберет похожее украшение и отправит его коллеге.

