Захарова пообещала отправить главе МИД Индонезии Марсуди брошь, как у нее

Министру иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди понравилась брошь официального представителя МИД России Марии Захаровой. В итоге иностранный дипломат попросила подарить ей такое же изделие.

Просьба была высказана в момент, когда индонезийский дипломат встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Лаосе. У них были переговоры в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) по линии АСЕАН.

После приветствия Лаврова индонезийский дипломат заметила брошь Захаровой. «Мне нравится ваша брошь. Пришлите мне такую», — попросила она Лаврова, указав на украшение в виде объемного черного цветка.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Захарова пообещала подобрать аналогичный вариант броши

Российский дипломат ответила на неожиданную просьбу главы МИД Индонезии. Захарова показала на фото в соцсетях рубашку белого цвета с объемным цветком. Также она уточнила, что попытается подобрать похожее украшение и отправить его коллеге.

«Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», — отметила Захарова.

Захарова неоднократно говорила о любви к российским брендам

Российский дипломат рассказывала, какими принципами руководствуется при выборе одежды. По словам Захаровой, к ним относятся три слагаемых: производитель — нравится — цена. Также официальный представитель МИД России отмечала, что любит российские бренды и поддерживает отечественную легкую промышленность. В 2021-м она отдавала предпочтение российским маркам «Акимбо» и «Елена Шипилова». А Новый 2022 год она встречала в наряде от вологодских мастериц.

На официальных мероприятиях, в том числе на брифингах, Захарова также появляется в одежде отечественного производства. В 2017-м внимание общественности привлекло ее строгое черное платье с «фонариками». Тогда же официальный представитель МИД России призналась, что заметила его в магазине недалеко от дома.

Среди российских политиков и чиновников броши часто носит председатель Банка России

В сентябре 2020 года Эльвира Набиуллина надела брошь с символом, показывающим паузу. Таким образом она наглядно показала принятое на заседании совета директоров ЦБ решение по ключевой ставке. Тогда же отмечалось, что иллюстрировать действия ведомства чиновник начала еще с марта. На фоне снижения цен на нефть на ней замечали брошь в виде неваляшки, а позже — птицы, означающей дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

В 2021-м Набиуллину также видели с брошью, на которой изображена инфляционная спираль. На еще одной пресс-конференцию после заседания совета директоров ЦБ она вышла в красном пиджаке и с брошью в виде ястреба.

Набиуллину также встречали на мероприятиях с гепардом на броши. Тогда многие считали его как знак — если на украшении изображено быстрейшее из наземных млекопитающих, то это может указывать на скорость инфляции. Позднее Набиуллина на фоне повышения ключевой ставки надевала «тучу с дождиком».