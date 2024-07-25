Мария Захарова пообещала подарить брошь главе МИД Индонезии Ретно Марсуди

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала подарить брошь главе МИД Индонезии Ретно Марсуди. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова опубликовала снимок, на котором запечатлела себя в белой рубашке и с брошью в виде объемного черного цветка. Дипломат пообещала подобрать похожий аксессуар и отправить его коллеге.

«Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», — отметила она.

Ранее сообщалось, что глава МИД Индонезии захотела брошь, как у Марии Захаровой. На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Лаосе в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Марсуди заметила у нее украшение и попросила ее подарить ей такое же.