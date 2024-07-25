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14:34, 25 июля 2024Ценности

Мария Захарова пообещала подарить брошь главе МИД Индонезии

Мария Захарова пообещала подарить брошь главе МИД Индонезии Ретно Марсуди
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала подарить брошь главе МИД Индонезии Ретно Марсуди. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова опубликовала снимок, на котором запечатлела себя в белой рубашке и с брошью в виде объемного черного цветка. Дипломат пообещала подобрать похожий аксессуар и отправить его коллеге.

«Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», — отметила она.

Ранее сообщалось, что глава МИД Индонезии захотела брошь, как у Марии Захаровой. На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Лаосе в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Марсуди заметила у нее украшение и попросила ее подарить ей такое же.

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      Карина Черных
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