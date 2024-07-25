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11:50, 25 июля 2024Ценности

Глава МИД Индонезии захотела брошь как у Марии Захаровой

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди попросила подарить ей брошь Марии Захаровой
Ретно Марсуди

Ретно Марсуди. Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди захотела брошь как у официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что индонезийский дипломат встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Лаосе в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Вследствие этого ожидается, что Лавров и Марсуди подпишут план консультаций между МИД двух стран.

При этом отмечается, что после приветствия Лаврова Марсуди заметила брошь Захаровой и попросила подарить ей такую. «Мне нравится ваша брошь. Пришлите мне такую», — попросила Лаврова глава МИД Индонезии.

В июне появились подробности о подаренных Путину Ким Чен Ыном собаках. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, собаки редкой породы пхунсан, которые Ким Чен Ын подарил Путину, уже адаптируются в Москве.

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      Екатерина Ештокина
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