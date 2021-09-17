Захарова объяснила свой выбор нарядов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какими принципами руководствуется при выборе одежды. По ее словам, к ним относятся три слагаемых: производитель — нравится — цена. Об этом пишет «Газета.ру».

Дипломат отметила, что покупает одежду российских брендов, чтобы поддержать отечественную легкую промышленность. По словам Марии Захаровой, она отдает предпочтение российским маркам «Акимбо» и «Елена Шипилова».

Представитель МИДа добавила, что российские бренды предлагали ей свои услуги в качестве поставщиков одежды, но по закону она не имеет права принимать подарки.

В январе Мария Захарова опубликовала в своем Facebook-аккаунте пост с фотографиями манекенов в шубах с леопардовым принтом, сделанными в Нью-Йорке, и сообщила, что носит такую же.

Ранее дипломат заявляла, что появляется на официальных мероприятиях, в том числе на брифингах, в одежде отечественного производства.