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01:01, 15 октября 2024Мир

Командир 9 Штурмового Отряда ЧВК «Вагнер» погиб после битвы с террористами в Мали

Командир 9 Штурмового Отряда ЧВК «Вагнер» Приходько погиб после боя в Мали

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Командир 9 Штурмового Отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько с позывным Майкл погиб 12 октября в Мали после боя с террористами, он получил травмы, не совместимые с жизнью. Об этом сообщается в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

В битве численное превосходствео было на стороне противника. Майкл лично возглавил группу быстрого реагирования, которая выдвинулась в район боевых действий для выполения задачи.

«Командир умело организовал действия подразделения, предотвратив намерения боевиков прорваться из окружения и рассредоточиться. Благодаря этому стало возможным успешное нанесение огневого удара по скоплению исламистов с использованием артиллерийских и авиационных средств поражения», — говорится в сообщении. В результате террористы были полностью уничтожены, Приходько лично ликвидировал восьмерых боевиков.

Командир Михаил Приходько будет приставлен к награде (звезде Героя ЧВК «Вагнер») посмертно.

В сентябре агентство Reuters установило личности 23 бойцов частной военной компании «Вагнер», пропавших без вести в Мали после засады возле города Тинзауатен на границе с Алжиром. Большинство из них являются ветеранами боевых действий, ранее они участвовали в военных кампаниях в Ливии, Сирии и на Украине.

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      Александра Синицына
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