Комитет Госдумы передумал обсуждать мигрантов с главой МВД

В ГД внесен проект постановления об отмене правчаса о мигрантах с Колокольцевым

Комитет Государственной Думы по контролю передумал обсуждать тему миграционной политики во время правительственного часа с главой МВД Владимиром Колокольцевым и внес проект постановления об отмене мероприятия, запланированного на 18 декабря. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

Известно, что кроме главы МВД в посвященном мигрантам мероприятии должны были принять участие вице-премьер Татьяна Голикова, а также министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Причина отмены правчаса не уточняется.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пять законопроектов о нелегальной миграции рассмотрят в нижней палате парламента в приоритетном порядке и примут до декабря. Целью законопроектов парламентарий назвал наведение порядка в миграционной сфере и ужесточение наказание за нарушение законодательства.