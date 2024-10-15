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12:56, 15 октября 2024Россия

Комитет Госдумы передумал обсуждать мигрантов с главой МВД

В ГД внесен проект постановления об отмене правчаса о мигрантах с Колокольцевым

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Комитет Государственной Думы по контролю передумал обсуждать тему миграционной политики во время правительственного часа с главой МВД Владимиром Колокольцевым и внес проект постановления об отмене мероприятия, запланированного на 18 декабря. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

Известно, что кроме главы МВД в посвященном мигрантам мероприятии должны были принять участие вице-премьер Татьяна Голикова, а также министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Причина отмены правчаса не уточняется.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пять законопроектов о нелегальной миграции рассмотрят в нижней палате парламента в приоритетном порядке и примут до декабря. Целью законопроектов парламентарий назвал наведение порядка в миграционной сфере и ужесточение наказание за нарушение законодательства.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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