Крупного производителя консервов передали под временное госуправление

Путин передал холдинг «Главпродукт» во временное управление Росимущества

Компании холдинга «Главпродукт» передали под временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он размещен на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Главпродукт», принадлежащих акционерному обществу «Главпродукт», акции и доли Балтийского консервного завода, АО «Орелпродукт»; Верховский молочно-консервный завод и ООО «Объединенные консервные заводы» переходят под госуправление.

Собственником крупного производителя консервов является зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company — она владеет «Главпродуктом» через ООО «Промсельхозинвест».

В июле Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества предприятия «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» — дочерней компании австрийского подразделения американского производителя упаковки Silgan Holdings. Головной офис Silgan Holdings находится в американском штате Коннектикут, в Европе компания владеет рядом фабрик.