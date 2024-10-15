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15:19, 15 октября 2024Экономика

Крупного производителя консервов передали под временное госуправление

Путин передал холдинг «Главпродукт» во временное управление Росимущества

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Компании холдинга «Главпродукт» передали под временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он размещен на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Главпродукт», принадлежащих акционерному обществу «Главпродукт», акции и доли Балтийского консервного завода, АО «Орелпродукт»; Верховский молочно-консервный завод и ООО «Объединенные консервные заводы» переходят под госуправление.

Собственником крупного производителя консервов является зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company — она владеет «Главпродуктом» через ООО «Промсельхозинвест».

В июле Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества предприятия «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» — дочерней компании австрийского подразделения американского производителя упаковки Silgan Holdings. Головной офис Silgan Holdings находится в американском штате Коннектикут, в Европе компания владеет рядом фабрик.

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