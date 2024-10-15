Курьер с шокером обокрал россиянку и попался полиции через два дня

В Санкт-Петербурге курьер с шокером обокрал хозяйку квартиры

В Санкт-Петербурге полиция задержала 26-летнего жителя Ленинградской области, который, работая курьером, украл у клиентки дорогостоящий телефон. Об этом сообщает 47news.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

По версии следствия, 12 октября курьер приехал по заказу в одну из квартир Санкт-Петербурга и, угрожая электрошокером, забрал у хозяйки iPhone. В это время в помещении также был ее 19-летний знакомый, однако он тоже не смог помешать злоумышленнику. Фигуранта задержали утром 14 октября на Красногвардейской площади.

Ранее в Москве курьер привез покупателям еду и украл ботинки люксового бренда Prada, стоимость которых составляет 100 тысяч рублей.